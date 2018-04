Giuramento della polizia locale: ecco i 5 nuovi vigili

“Accogliamo con grande soddisfazione questi nuovi effettivi che vanno a rafforzare il settore della polizia locale portando a 33 gli uomini in servizio”.

E’ il commento del sindaco Alessandro Fagioli durante la cerimonia di giuramento che ieri mattina in Municipio ha visto in prima linea 5 nuovi agenti della polizia locale che vanno ad aggiungersi ai 2 già in forza da qualche mese, per effetto del concorso effettuato nell’estate 2017.

I nuovi agenti che hanno giurato davanti al comandante Giuseppe Sala sono il 35enne Franco Sanfilippo, il 34enne Alessandro Deiana, il 28enne Dario Landolfi, il 33enne Nunzio Caponi e il 40enne Fabio Tosi. Con questi nuovi arrivi l’organico del corpo di polizia locale sale a 33 unità. Presente alla cerimonia anche il vicecommissario Michele Speciale che sta seguendo la formazione dei nuovi agenti soprattutto sul fronte delle attività operative come i controlli serali nei pressi dello scalo ferroviario e alla periferia cittadina.