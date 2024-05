Milano Sprint Gala, podi e piazzamenti per l’OSA Saronno

Fine settimana di gare quello appena trascorso per l’OSA Saronno, impegnata con i propri atleti nel II Milano Sprint Gala di sabato 4 maggio, manifestazione disputata all’Arena Civica dedicata alle discipline veloci.

La società saronnese ha schierato quattro uomini sulla linea di partenza dei 100 metri: Edoardo Luraschi ha ottenuto il quarto tempo totale correndo in 10.64. Poco dietro, praticamente appaiati, Emanuele Trento e Felipe Bullani che hanno fatto segnare rispettivamente 10.76 e 10.77 mentre Riccardo Sala ha corso in 10.95.

Sui 200 metri invece, Filippo Cappelletti ha chiuso in 21.20 conquistando una preziosa terza piazza assoluta. 21.78 invece per Mattia Antonietti mentre Leonardo Molina ha siglato un crono di 22.71. Maglie OSA anche nei 400 metri piani Juniores: quelle di Salvatore Verzì (49.66) e di Massimo Mastrobuono (51.25).

Molto bene gli specialisti degli ostacoli: nei 110 quarto posto finale per Leonardo Bazza in 15.36 mentre nei 400 Manuel Maldifassi è addirittura secondo (54.73) davanti a Alessandro Arrius, quarto in 55.34.

Una buona sessione di gare, quindi, che ha visto in pista sia i protagonisti della staffetta 4×100 Promesse sia diversi multiplisti del formidabile settore OSA, entrambi Campioni d’Italia lo scorso anno.