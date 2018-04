Nidi aperti, i prossimi appuntamenti per i genitori

Nell’ambito dell’iniziativa “NIDI APERTI” 2018 il Comune di Busto Arsizio ha organizzato nei mesi di aprile/maggio presso i nidi comunali conferenze dibattito con esperti aperte a genitori, educatori e alla cittadinanza.

In particolare

• Mercoledì 11 aprile alle ore 20.30 Presso Asilo Nido ROSSINI via Salgari

Valeria Luraschi (Centro Informazione Maternità e Nascita Il Melograno)

“Cacca e pipì senza pannolino si fa così”

• Giovedì 19 aprile alle ore 20.30 Presso Asilo Nido ROSSINI via Salgari

Marco Tosi (Tecnologo Alimentare – Responsabile Mense del Comune di Busto A.)

“Alimentarsi con equilibrio – che pappa do al mio bambino?”

• Mercoledì 16 maggio alle ore 20.30 Presso Asilo Nido GIANNINA TOSI via Bonsignora

Maria Cristina Realini (Centro Informazione Maternità e Nascita Il Melograno)

“Genitori di figli maschi, genitori di figlie femmine”

• Mercoledì 23 maggio alle ore 20.30 Presso Asilo Nido FERRARIO Via XXIV Maggio, 5

Elisa Brazzelli (Università Milano Bicocca)

“Le paure di mamme e papà”.

Saranno inoltre proposti laboratori aperti a bambini e genitori presso gli asili nido comunali:

SABATO 14 APRILE DALLE 9.30 ALLE 12.00PRESSO I NIDI:

• GIANNINA TOSI via Bonsignora – “I libri coraggiosi: percorso interattivo di lettura.”

• MARIA di NAZARETH via Vico, 9 – “Mani in pasta”

• FERRARIO via XXIV Maggio, 5 – “Creiamo con fantasia, il cavallo della fattoria.”

SABATO 21 APRILE DALLE 9.30 ALLE 12.00

• ESPINASSE via Monreale, 3 – “Piccoli pittori al nido.”

• ROSSINI via Salgari, 1 – “Impasto manipolo e gioco con i travasi.”

• BOSCHESSA via Alba, 30 – “Tra tante attività puoi giocare con babbo e mamma in libertà”

La partecipazione è libera e gratuita è gradita la prenotazione