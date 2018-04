Otto squadre in pista per il 22° torneo “Città di Varese”

Dopo la disputa del Torneo Under 9 intitolato a Marco Fiori, la pista di via Albani è pronto per un altro fine settimana di “ghiaccio bollente”: a Varese arrivano infatti i giovani hockeisti che si contenderanno il Torneo Internazionale “Città di Varese”, giunto alla 22a edizione.

La manifestazione è riservata alle formazioni di categoria Under 11 – uno dei pochi che si gioca “su campo intero” – ed è uno dei punti fermi dell’attività dell’HC Varese, che cura l’organizzazione fin dal 1996 e ha fatto crescere l’evento nel corso degli anni. (foto: i Mastini Under 9)

Il torneo si articola su due giornate ricche di partite, quelle di sabato 14 e di domenica 15 aprile. Ai nastri di partenza ci sono otto formazioni: due sono quelle dei giovani Mastini padroni di casa (la Gialla e la Nera), ai quali si aggiungono il Bolzano, il Como, il Torino Bulls e i Diavoli Sesto. Garantita anche la partecipazione straniera con le due squadre svizzere dello Scui Young Ibex e della celebre Ambrì Piotta.

Un totale di circa 150 ragazzi, molti dei quali – quelli provenienti da lontano – ospiti delle famiglie dei giocatori varesini, altra caratteristica del torneo primaverile cittadino.

La formula prevede un turno preliminare, con due gironi all’italiana da quattro squadre: le prime due classificate andranno alle semifinali incrociate e da lì alle finali per il podio, le altre daranno vita al tabellone per il 5°/8° posto.

Tutte le partite si disputeranno a campo intero con cambi volanti, porte regolari e saranno arbitrate da fischietti professionisti.

L’evento è sostenuto dal patrocinio di Comune, Provincia e Regione e sarà a ingresso gratuito, così da dare a tutti gli appassionati di sport la possibilità di vedere in pista i giocatori del futuro.