Sandro Bardelli inaugura la sua mostra con una performance live

Come annunciato al numerosissimo pubblico presente durante la recentissima inaugurazione della sua mostra “Il sentimento della realtà, la contemplazione della bellezza” al Civico Museo Parisi-Valle di Maccagno con Pino e Veddasca, Sandro Bardelli a partire da sabato 21 aprile proporrà al pubblico “performance live” di pittura, libere ed aperte al pubblico.

Tra le altre, in museo, realizzerà un’opera astratta dipingendo sul lato posteriore dell’opera “Cielo di Tempesta”, grande tavola di cm 125,5 x 184 che, in fase di allestimento, non è stata collocata su una parete, bensì su due supporti verticali lasciandone così visibile il suo retro. Da qui Bardelli ha immediatamente pensato che questo allestimento ben si sarebbe prestato per offrire al pubblico una “performance live” del “suo dipingere”.

Non è la prima volta infatti che l’ artista realizza due opere sullo stesso supporto. A volte la scelta è stata determinata dal desiderio fulmineo di trasportare sulla tavola un’ idea o semplicemente di non perdere ”l’ attimo” per “parlare” con i colori, altre volte dalla necessità, quasi fisica, di dipingere ma di non avere immediatamente disponibile un supporto vergine. E quel giorno, rivedendo l’ allestimento delle opere in mostra al Civico Museo Parisi Valle, una volta accanto a “Cielo di Tempesta” gli è balenata subito l’ idea della “performance live” su questo retro dal fondo “total black”.

Quindi, oltre che mettersi a disposizione dei visitatori, durante le aperture del Museo, per percorsi guidati ad illustrare la Mostra, Bardelli intratterrà il pubblico dipingendo “live” in museo. Ci anticipa che dipingerà in museo tutti gli weekend di apertura. Le sue performance live saranno perciò una dimostrazione di come nascono le sue opere. Opere ad olio, astratte e figurative, disegni ed altro ancora.

Un weekend sarà anche dedicato alla realizzazione di una “carta di riso”. Ventitré sono, peraltro, le “Carte di Riso” presenti in Mostra in Museo, ad animare l’ omonima sezione tematica. Esposte sotto vetro nelle vetrine che corrono lungo le spettacolari vetrate a nastro del Parisi Valle, queste opere giocano con la luminosità del Museo, con l’acqua, con il cielo, con gli scorci panoramici di terra e lago che creano continui cambiamenti di luce e di ombre. Scorci e luce che danno vita al Museo, che accolgono il visitatore con il loro benvenuto di luminosità, di riflessi, con gli impercettibili movimenti dell’ acqua del fiume Giona che scorre sotto il Museo stesso, a vista per il visitatore, per trasmettergli l’ energia, la dolcezza ed il piacere di un abbraccio con la natura e con le opere d’arte.

E l’ artista realizzerà in museo, “live”, anche una “Carta di Riso”. Questo magnifico e sorprendente supporto, che dal 2003 si è aggiunto alle tradizionali tavole di legno su cui lui dipinge, è protagonista infatti di una delle 6 sezioni della mostra e le opere sono realizzate con l’ utilizzo di colori vegetali e minerali che l’ artista stesso, produce nel suo atelier. Colori che , stesi sulla carta di riso (thailandese o al più laotiana) danno straordinari risultati, affascinanti giochi di linee, ombre, luci, nonché preziose sfumature cromatiche.

E Bardelli che dipinge in museo, che qui vi realizza alcune opere secondo lo stato d’animo del momento, farà scoprire un artista che raramente premedita un soggetto. La sua mano, con i colori, si muove veloce e sicura sulla tavola a raccontare il pensiero della sua mente, i suoi stati d’animo così come lui li vive in quel momento. Da una tavolozza ricchissima, da una infinita mescolanza di cromie, dalla mente e dal cuore direttamente sulla tavola il pennello genererà il soggetto e si farà voce per rivelare uno nuovo scorcio cromatico e un nuovo attimo di vita.

Sandro BARDELLI

“Il sentimento della realtà, la contemplazione della bellezza”

Civico Museo Parisi/VALLE, Maccagno con Pino e Veddasca

dal 14 aprile al 10 giungo 2018

ORARI:

venerdì dalle 15 alle 19 / sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19

25 Aprile e 1” maggio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.00

INGRESSO LIBERO e GRATUITO