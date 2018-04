Suicidio in carcere a Busto

Un detenuto si è suicidato in carcere di Busto Arsizio, impiccandosi. È successo alle 17.30 di oggi, lunedì. A nulla sono serviti i soccorsi degli agenti di Polizia Penitenziaria prima e poi dal personale del 118. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il detenuto era originario del Maghreb.

Molte persone trovano difficile e imbarazzante parlare di suicidio: può essere forte il senso di vergogna che può accompagnare questi pensieri. Ancora più forti possono essere queste emozioni se si pensa di confidarsi con parenti e amici. Potrebbe risultare più facile parlarne con chi non è coinvolto direttamente. Se sentite di aver bisogno, potete chiamare il Numero Verde 800 334343, attivo h24: è il servizio Inoltre attivato da Regione Veneto (alla risposta c’è un breve messaggio registrato, subito dopo risponde l’operatore). Un altro servizio è quello di Telefono Amico, attivo dalle 10 alle 24: 199 284284.