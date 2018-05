Castello Cabiaglio si trasforma nel “Paese dei bambini”. Sabato 2 e domenica 3 giugno appuntamento nel piccolo paese per due giorni di festa; sabato dalle 17 inizieranno diverse attività con laboratori per bambini, giochi, passeggiata in notturna e tanto altro ancora. Alle 19 sarà attivo lo stand gastronomico del Giusto INperfetto. Il giorno dopo, domenica, si parte dal mattino con il mercato biologico e solidale mentre dalle 12 sarà attivo lo stand gastronomico. Avranno poi inizio tante attività per i più piccoli.