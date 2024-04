Castello Cabiaglio, va in scena la “Festa di Primavera”

A Cabiaglio sta per arrivare l’attesa Festa di Primavera, in programma per domenica 7 aprile dalle ore 10 in avanti. Un evento che segna l’inizio della rassegna di eventi cabiagliesi del 2024 e che promette una giornata ricca di iniziative per tutti i gusti e tutte le età.

Il cuore pulsante della festa sarà il tradizionale Mercato del Giusto iNperfetto, che aprirà le danze con una vasta gamma di attività e attrazioni. Per coloro che desiderano iniziare la giornata all’aria aperta, ci sarà la possibilità di esplorare i dintorni naturalistici di Cabiaglio accompagnati da esperti guide che condurranno i camminatori lungo i sentieri pittoreschi che circondano il borgo. Un’esperienza che permette di immergersi nella bellezza della natura locale a cui si può partecipare prenotandosi al numero 349-3921883 (Sonia Gallazzi).

Ma la festa non dimentica i più piccoli: per i bambini dai 6 anni in su, l’associazione Matrioska proporrà un laboratorio di intreccio naturale ispirato ad una storia illustrata. Un’occasione per stimolare la creatività dei più giovani in un ambiente divertente e stimolante. Anche in questo caso è utile prenotare chiamando il 340-2571852 (Laura).

All’interno del paese invece, produttori e artigiani locali, allestiranno il mercatino che propone di dare visibilità e promuovere i prodotti di qualità del territorio, dimostrando che nel piccolo e nell’imperfetto si nasconde spesso una grande creatività e autenticità. Per i buongustai, lungo via Roma sarà allestito uno stand gastronomico con panini speciali per tutti i gusti e per tutte le esigenze alimentari, accompagnati dalle birre artigianali dello stand Beautiful Rebels.

Nel pomeriggio, la festa prende ritmo con le danze popolari del Collettivo Musikanza e La Folkeria, aperte a tutti, esperti e neofiti. L’obitettivo è partecipare e divertirsi, lasciandosi travolgere dalla musica e dallo spirito festoso che pervade l’atmosfera di Castello Cabiaglio. E per i più piccoli, un’area giochi Liberopertutti sarà allestita con giochi filosofici e attività di permacultura, curata dall’associazione Matrioska. Un modo divertente e educativo per i bambini di immergersi nella natura e nella cultura locale.

La giornata si concluderà in bellezza con il concerto della rassegna In_Audita Musica presso la chiesa parrocchiale di Sant’Appiano, dove si esibirà il duo Rudan – Piga (arpa e flauto) con un concerto raffinato e suggestivo.