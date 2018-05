«Bullismo e Cyber-bullismo sono fenomeni in crescita, nonostante l’aumento dei casi sono spesso poco conosciuti e sottovalutati da molte famiglie»: lo dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Luino Caterina Franzetti nel presentare l’evento che si terrà giovedì 31 maggio all’Istituto Comprensivo di Germignaga, in Via Filzi 21.

«Proprio per questi motivi, è nata una collaborazione tra Comune di Luino e gli istituti scolastici per rispondere alla mancanza di informazione, ponendoci come punto di riferimento, sperando di aiutare più ragazzi possibili attraverso prevenzione e divulgazione. Ringrazio i Dirigenti Scolastici, la Professoressa Amedea Brignoli dell’Istituto Comprensivo di Germignaga, la Professoressa Raffaela Menditto dell’Istituto Comprensivo Bernardino Luini e tutti i docenti per aver contribuito a diffondere la cultura del rispetto nell’espressione, elemento fondamentale per il web».

Il Progetto ha avuto inizio nel 2016 – 2017 ed è proseguito nel corrente anno scolastico, interessando i ragazzi delle scuole medie degli Istituti Comprensivi di Luino e Germignaga e quindi nei plessi di Luino, Dumenza, Maccagno, Germignaga e Castelveccana.

A significare l’attenzione che i Comuni interessati mettono nel progetto è che anche per il prossimo anno scolastico si attueranno interventi in parte anche innovativi rispetto agli attuali laboratori che comunque saranno sempre preventivamente condivisi con le scuole che vorranno parteciparvi.

La serata di giovedì 31 maggio a partire dalle 18 verterà sul tema ‘IO CLICCO POSITIVO: LE SCUOLE SI RACCONTANO’ il cui relatore è Fabio Zanardi di Pepita Onlus; trattasi di un incontro di restituzione dell’attività svolta con le scuole rivolto a genitori, docenti, ragazzi ed educatori.

Da quest’anno, in alcune classi terze è stato anche effettuato un incontro riferito al sexting che attualmente sta sempre più diffondendosi fra i giovani e consiste principalmente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto e video a sfondo sessuale.

Infatti tali immagini, ma più in generale ogni comunicazione, anche se inviata in origine a una sola persona o a una ristretta cerchia di persone, in seguito si può diffondere in modo incontrollabile e creare problemi seri alla persona ritratta.

Significativo che uno degli slogan del progetto, e della Cooperativa che lo sta realizzando – PEPITA onlus – è: “SU INTERNET E’ PER SEMPRE” e cioè che, indipendentemente dalla nostra volontà, ogni commento che postiamo resta comunque e sempre rintracciabile.

Attraverso il metodo della responsabilizzazione attiva dei ragazzi, vengono attivate campagne di sensibilizzazione nei diversi contesti educativi (scuole, oratori, centri sportivi) ideate dai partecipanti ai laboratori. Le tematiche della consapevolezza sulle opportunità e sui rischi della rete vengono affrontate attraverso attività dinamiche e pro-attive.