Conte al Quirinale, ecco il governo

Nasce il governo tra Movimento 5 Stelle e Lega: dopo che il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli ha rimesso il mandato in tarda serata, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato alle 21 il professore Giuseppe Conte. Il colloquio è durato una quarantina di minuti, il giuramento sarà alle 16 di venerdì 1 giugno

I ministri del governo Conte

Vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e Sviluppo: Luigi Di Maio. Vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno: Matteo Salvini. Sottosegretario alla presidenza del Consiglio: Giancarlo Giorgetti. Sottosegretario con delega ai servizi segreti: Vito Crimi. Economia: Giovanni Tria (Lega). Esteri: Enzo Moavero Milanesi. Giustizia: Alfonso Bonafede (M5S). Affari europei: Paolo Savona. Rapporti con il Parlamento e democrazia diretta: Riccardo Fraccaro (M5S). Pubblica amministrazione: Giulia Bongiorno (Lega). Affari regionali: Erika Stefani (Lega). Sud: Barbara Lezzi (M5S). Famiglia e disabili: Lorenzo Fontana (Lega). Difesa: Elisabetta Trenta (M5S). Politiche agricole: Gian Marco Centinaio (Lega). Infrastrutture: Mauro Coltorti (M5S). Istruzione: Marco Bussetti (Lega). Beni culturali e turismo: Alberto Bonisoli (M5S). Salute: Giulia Grillo (M5S). Ambiente: Sergio Costa.

In tarda serata aveva rimesso l’incarico esplorativo Carlo Cottarelli: «Non risulta più necessario un governo tecnico quindi ho rimesso il mio mandato -ha detto poco dopo le 19.30-. Ringrazio le persone che si erano rese disponibili a far parte di questo governo tecnico e ringrazio i dipendenti della Camera che mi hanno aiutato. Sono onorato di aver servito il Paese. La formazione di un governo politico è di gran lunga la migliore soluzione per il Paese, esprimo quindi i miei auguri di cuore al governo che verrà». E’ seguito l’applauso dei giornalisti presenti.