Rubano 5 computer ma vengono sorpresi dai carabinieri, arrestati

Ieri i Carabinieri della Aliquota Radiomobile della Compagnia di Legnano hanno tratto in arresto due stranieri trentenni per furto aggravato in concorso.

I due si erano introdotti presso un negozio di elettrodomestici all’interno del centro commerciale “Auchan” di Rescaldina con un borsone voluminoso. Sfruttando la disattenzione dei commessi inserivano all’interno della borsa, appositamente schermata artigianalmente, quattro “I-Mac” cercando poi di allontanarsi repentinamente. Il gesto non è passato inosservato ad un addetto alla sicurezza che ha immediatamente allertato i Carabinieri.

I militari, subito accorsi, trovavano i due che avevano appena passato la linea delle casse senza che i sistemi antitaccheggio suonassero e senza aver pagato quanto avevano appena asportato.

La refurtiva, per un totale di 5.000 euro circa, è stata restituita al direttore del negozio. I due sono stati quindi arrestati e poi condotti presso il Tribunale di Busto Arsizio per il rito direttissimo.