28enne espulso dall’Italia per motivi di sicurezza

Un tunisino – che abitava in provincia di Varese ed è stato in carcere – è stato espulso dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato.

L’espulsione riguarda un 28enne, allontanato in seguito ad una segnalazione relativa alla sua possibile radicalizzazione religiosa. Gli approfondimenti degli investigatori avrebbero documentato l’indole violenta dell’uomo che, in un’occasione, aveva manifestato di condividere gli attacchi terroristici compiuti nei Paesi europei.

Per tali motivi, durante il suo ultimo periodo di detenzione, lo straniero è stato sottoposto (con classificazione “livello Alto”), ad osservazione all’interno dell’istituto di detenzione.

Dopo la sua scarcerazione avvenuta lo scorso 5 marzo, è stato trattenuto nel Centro per rimpatri di Bari e poi espulso con accompagnamento nel proprio Paese con un volo decollato da Palermo.