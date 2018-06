Addio alla professoressa Pinuccia Sarracino

È scomparsa nelle scorse ore la professoressa Giuseppina Sarracino, conosciuta tra i colleghi delle scuole Righi e Vidoletti (dove ha lavorato come insegnante di educazione fisica e di sostegno) come Pinuccia. Aveva 62 anni. A dare la triste notizia è stato il collega Carlo Zanzi, attraverso il suo blog in cui la ricorda così:

Sapevo che era molto malata, ma solo qualche giorno fa via facebook avevo raccolto il suo saluto, e la sua speranza di veder nascere la nipotina. Aveva qualche anno meno di me, malata da tempo, pareva che le cure nel suo caso stessero funzionando, ma un improvviso peggioramento ha annullato ogni gioia. Mi piace ricordarla qualche anno fa, tanti anni fa, quando insegnava alla Righi, seguiva la squadra di basket e venne a sfidare la Vidoletti nella nostra palestra. Vinsero loro, dopo una partita tiratissima, guadagnandosi l’accesso alla finale provinciale e lasciandoci a bocca asciutta. Ci rimasi male, le strinsi la mano con un po’ di fatica. Anni dopo venne alla Vidoletti come collega, non in palestra ma come prof di sostegno. Si potrà salutare Pinuccia alla sala del commiato delle Onoranze Funebri Zanzi di via Dandolo, domani dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Non si sa ancora la data del funerale