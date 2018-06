Tre giorni di festa con la Sagra del pesce

L’Atletica Miotti, associazione sportiva di Arcisate, organizza per il fine settimana tre giorni di festa al Parco Lagozza con la Sagra del pesce.

Si inzia venerdì 22 giugno alle 19 con l’apertura dello stand gastronomico con un menù speciale di pesce, si prosegue sabato con serata danzante e cena a partire dalle 19.

Domenica la festa si svolgerà per tutta la giornata. Al mattino ci sarà la 33esima edizione della gara podistica “Quatar pass per Arcisà” che partirà alle 9. Alle 11 premiazione della gara poi si potrà pranzare, a partire dalle 12.30.

In serata cucine aperte dalle 19 e poi una serata danzate per concludere in allegria.