“Battezzati” di diciottenni

In occasione del 2 giugno i Comuni di Orino ed Azzio hanno consegnato ai neo diciottenni la Costituzione Italiana.

La cerimonia si è svolta nella Sala Consiliare di Azzio, i ragazzi della scuola elementare hanno suonato e cantato il nostro Inno e La canzone del Piave che do l’armistizio dell’8 settembre del 1943, fu adottata per breve tempo come Inno Nazionale in sostituzione della Marcia Reale.

Gli auguri più sinceri dai nostri Sindaci Cesare Giuseppe Moia e Davide Vincenti vanno a: Matteo Ballerio, Nicole Bossi, Viviana De Maddalena, Giulia Devincenti, Demi Gasparini, Anais Millot, Filippo Minardi, Alice Pedon, Marco Rovera, Sara Maria Russo, Ruslan Alessandro Turati di Orino e Rachele Bonaria, Daniele Pedotti e Michele Moretti di Azzio.

Alla conclusione della cerimonia la Pro Loco di Azzio ha offerto un rinfresco a tutti i partecipanti.