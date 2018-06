I campioncini della Hellas junior si aggiudicano il Trofeo Bevilacqua

Grande soddisfazione per i ragazzini della Hellas junior Cunardo, che oggi a Ferrera di Varese hanno vinto il primo Torneo in memoria Fondazione Bevilacqua, e per i loro genitori che vedono coronato un anno di impegno e di allenamento dei loro campioncini.

Genitori che non si dimenticano il mister: «Un ringraziamento speciale al nostro mister, Massimo Adreani».