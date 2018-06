Fusione, “un matrimonio che non s’ha da fare”

Riceviamo e pubblichiamo la replica alla posizione dell’assessore Giuseppe Lioi in merito alla fusione da parte delle consigliere Sara Ginelli e Roberta Tagliati del gruppo consiliare Progetto Comune.

No.. c’e’ davvero troppa con.. fusione: noi di Progetto Comune siamo sempre state contrarie a questa Fusione a due.

Nonostante questo, siamo state disponibili al dialogo fino all’ultimo momento, chiedendo all’amministrazione anche una riunione aggiuntiva, proprio per avere le informazioni piu’ chiare ed esaustive possibili: ma le risposte ricevute hanno determinato ancor piu’ la nostra scelta a votare contro QUESTA fusione…

La fusione è come un matrimonio: dobbiamo condividere questa decisione solo perché sarebbe meglio sposarsi che rimanere single ? Detto questo, mentre per sciogliere un matrimonio esiste il divorzio… … dalla Fusione non si torna indietro, e’ irreversibile !!!

Mettere una questione cosi’ importante, sotto il profilo dei soldi che porta , che prima o poi finiranno, anche quelli per abbattere le tasse, nel frattempo avremo infrastrutture in più da mantenere e con una forza di soli due comuni uniti sarà molto impegnativo, e quindi sostenere che e’ un passo positivo a priori, e’ riduttivo per il bene della cittadinanza: che e’ fatta di persone, di affezioni, di cultura e territorio.

Accusarci di non sapere dei 300.000 euro per i lavori pubblici? Come minoranza non possiamo decidere noi quanti soldi spendere e per che cosa, ma opporci quando, nella scelta politica di come impiegare i soldi comuni, non c’e utilità per la maggioranza dei cittadini e lo faremmo anche con una voce di bilancio da 750 mila euro.

Parlare di disegni politici… alleanze, malafede? frase d’effetto, peccato che non ci riguarda.

Inutile anche ripetere che le assemblee pubbliche sono state cinque, quando quello che abbiamo contestato e’ che convocarle il martedi’ sera alle 20.30 o la domenica mattina alle 10.30 (orario principale della S. Messa,no?), per il centro “La Primavera”, non agevola la partecipazione dei cittadini!!

Parliamo di social? nel 2018 esistono!! Progetto Comune ha una pagina Fb e l’abbiamo sempre usata per informare i cittadini: sull’utilizzo che la maggioranza fa del network dipende da una visione, sicuramente differente, su come, cosa e quando far partecipe la comunita’ della vita amministrativo-politica del proprio paese.

Prima che si destabilizzi troppo il politico, avvisiamo che è in arrivo anche il nostro volantino per dialogare con il cittadino!

Le Consigliere Sara Ginelli Roberta Tagliati

Progetto Comune