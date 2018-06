Gli Sbandieratori di Ferno celebrano i dieci anni di attività con una grande festa medievale

Proseguono gli appuntamenti proposti per l’estate 2018 nell’ambito del cartellone di Ferno in Festa, la manifestazione patrocinata dagli Assessorati alla Cultura ed allo Sport del Comune di Ferno in collaborazione con l’associazione Pro Loco. Dopo la festa alpina organizzata dal Gruppo Alpini ed il concerto d’estate proposto dal Corpo Musicale, nel fine settimana sarà la volta degli Sbandieratori di Ferno, presieduti da Maurizio Giacomini, che, in occasione del loro decimo anno di fondazione, porteranno sotto la tensostruttura di via Pedrotti una grande festa medievale dal titolo “Borgo in Festa” che avrà inizio nel pomeriggio di sabato 30 giugno e che si protrarrà fino a domenica sera 1 luglio.

«Sembra ieri e invece sono già passati dieci anni, abbiamo iniziato per gioco organizzando una festa di fine anno delle allora quinte elementari e in questi anni siamo riusciti a creare un gruppo che pochi comuni possono vantarsi di avere. Oggi possiamo dire che gli Sbandieratori di Ferno sono una bellissima realtà conosciuta in tutta Italia e stimata da tutti i gruppi lombardi, il percorso è stato lungo e faticoso ed il ringraziamento va a tutti i soci che hanno vestito i nostri colori dando il loro contributo per la crescita continua avuta, alle amministrazioni comunali presenti e passate che hanno sempre dato il loro appoggio alle associazioni presenti sul territorio aiutandole a crescere dando modo di portare il nome di Ferno fuori dal nostro comune e a tutti i genitori che con sacrificio hanno accompagnato i ragazzi nelle feste vogliosi di presentare il lavoro da loro fatto».

«Questi dieci anni sono passati velocemente e guardando i numeri fa pensare quanto ancora di bello ed importante il mondo folcloristico nei nostri paesi, il gruppo ha visto iscriversi ben 80 soci, fare 121 spettacoli, toccare 57 paesi di cui 6 capoluoghi partecipare a nove campionati regionali conquistando un trofeo e la stima di gruppi più affermati, la memoria ripercorre la strada fatta e rimangono le immagini di un gruppo di ragazzini che per la prima volta facevano un’esibizione di fronte a pochi ragazzi con il timore del principiante, gli stessi che dopo qualche anno trascinavano i nuovi a fare esibizioni di fronte a migliaia di persone in piazze importanti rendendoci orgogliosi per quello fatto finora e dando sempre più stimoli per obbiettivi futuri».

«Proporremo una cena medievale e nei due giorni ammireremo giullari, falconieri, cantastorie, scherma, giochi di fuoco, sbandieratori ed altro per vivere un fine settimana di puro divertimento medievale e l’occasione di conoscere il gruppo Sbandieratori di Ferno».