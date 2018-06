Incendio alla Biciccera, vigili del fuoco e ambulanza sul posto

Diversi mezzi dei vigili del fuoco e un’ambulanza sono intervenuti a Biciccera, frazione di Gornate Olona, per un incendio in un deposito di materiali vari.

(foto d’archivio)

L’allarme è scattato intorno alle 14.30, in via Galizia, la strada che conduce all’omonima zona della vicina Venegono. Il comando vigili del fuoco ha inviato in posto le squadre di Varese e Busto Arsizio: i pompieri hanno avuto la meglio sulle fiamme, anche se molto materiale è andato distrutto. Tra l’altro i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza anche una bombola di gpl che era in mezzo ad altro materiale.

È intervenuta anche un’ambulanza del 118, che ha soccorso un uomo di 78 anni.

(articolo aggiornato alle ore 16.00 di sabato 30 giugno)