“Insieme per Gornate” si presenta, Emanuele Poretti incontra i cittadini

Emanuele Poretti è pronto a scendere in campo e incontrare i cittadini.

Il candidato sindaco di “Insieme per Gornate” non attende altro che presentare coloro che lo affiancheranno in questa corsa verso il voto: «Ad avermi convinto a scendere in campo è stata soprattutto la squadra: in poco tempo si è formato un gruppo coeso, pieno di grinta e voglia di far bene» aveva raccontato a Varesenews, spiegando cosa lo avesse spinto ad accettare la proposta di Barbara Bison e a mettersi in gioco.

Attenzione dunque a ciascun candidato, che darà il suo contributo al progetto di rinnovamento di “Insieme per Gornate”.

L’occasione per presentare squadra e programma ci sarà venerdì 3 maggio alle 18 in sala consiliare.