Sette ristoranti giapponesi in un kilometro, è sushi-mania

Li Min, Like, Tao, Kobbo, Sushi Club, Amy Sushi. Sei ristoranti sushi lungo la stessa strada a poche decine di metri l’uno dall’altro: c’è quello di alta gamma, l’all you can eat, quello più giovanile e quello col menù fisso per i lavoratori. Due di questi sono stati aperti uno di fronte all’altro.

Benvenuti lungo la via del sushi, il kilometro che unisce i comuni di Castellanza e Legnano in una escalation senza fine di nuove aperture di ristoranti giapponesi.

La tendenza che ormai prosegue da qualche anno ha trovato qui la sua massima espressione, affacciata sulla strada che porta all’A8 e dove tutto cambia rapidamente: stiamo parlando della via per Busto/via per Saronno.

Recentemente ha chiuso Fuddrukers ad esempio, il panino soccombe e il pesce crudo vince. Hanno chiuso i compro oro dell’esageratissimo Mirko Rosa, ha chiuso il ristorante Dalla che aveva il tricolore nell’insegna (al suo posto l’ultimo nato tra i sushi sulla Saronnese).

La storia commerciale di questa strada è uno specchio nel quale si riflette chiaramente cosa siamo diventati, quali gusti animano il nostro palato.