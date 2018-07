Knights: i primi acquisti sono Bozzetto e Ferri

Comincia a muoversi il mercato dei Legnano Knights: la società del presidente Tajana, che cambierà quasi tutte le pedine rispetto alla scorsa stagione, dopo aver messo in panchina il veterano Giancarlo Sacco, ha annunciato i primi acquisti della campagna estiva.

Il club biancorosso ha innanzitutto messo sotto contratto il 29enne pivot Davide Bozzetto, friulano di 2,07 con buona esperienza in A2 (e una comparsata anche in Serie A a Pistoia nel 2013/14). Il centro arriva da Bergamo, dove ha giocato proprio agli ordini di Sacco nell’ultimo scorcio della passata stagione contribuendo così alla salvezza del team orobico (5,1 punti e 5,8 rimbalzi).

E da Bergamo arriva anche il primo rinforzo tra gli esterni, il playmaker Michele Ferri, cresciuto nella allora Scavolini Pesaro e poi autore di una carriera trascorsa nelle “minors” di alto profilo. Il regista marchigiano, classe ’85, 1,91 di altezza, lo scorso anno ha terminato il campionato con 6,8 punti (44% da 2 e 24% da 3) e 2,9 assist di media in circa 31 minuti.

Chiuse queste due operazioni, il gm biancorosso Maurizio Basilico ha in agenda una serie di altre trattative già avanzate. In particolare Legnano sarebbe pronta ad accogliere l’ala forte Amar Alibegovic, il giovane lungo Marco Corti e soprattutto Michele Serpilli, altro giocatore del vivaio di Pesaro che ha già vestito l’azzurro delle nazionali giovanili e disputato l’ultima stagione in Serie A con la Vuelle.