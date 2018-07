Pirates of Rock, a tutto volume tra i boschi della Val Vigezzo

Un weekend a tutto rock, in mezzo al fresco bosco di Malesco, in Val Vigezzo. È tutto pronto per il Pirates Of Rock, il festival rock arrivato alla sesta edizione e in programma sabato 28 luglio nella pineta di Val Loana.

Il programma 2018, dicono gli organizzatori, è più ricco che mai, tra rockabilly, cantautore rock, blues, punk. Sul palco si alterneranno Slick Steve & the Gangsters, TheMagnetics, Lovesick Duo, Pinski, Low Town, Silver Gate, The Hammers.

Musica, ma anche molto intorno: con l’immancabile cucina e birra artigianale, il “Photo box” per i ritratti fotografici, l’area relax in riva al fiume, stand e bancarelle. E un parcheggio gratuito che rende accessibile la festa a tutti.

I cancelli aprono alle 14:00, s’inizia a suonare alle 16 e si va avanti fino alle 2 di notte.

Il Pirates of Rock Comitato Organizzativo è un gruppo di giovani appoggiato dalla Pro Loco di Malesco nato del 2012, in concomitanza della prima edizione del festival.