Scontro sulla Sp69: diversi feriti nella notte

Operazioni di soccorso nella notte di mercoledì 11 luglio per uno scontro tra auto vicino alla sp 69, a Castelveccana.

L’incidente alle 23.10 all’incrocio tra la provinciale e via Marconi. Sul posto quattro ambulanze che hanno soccorso i feriti, l’automedica, i Carabinieri di Luino e i Vigili del fuoco del distaccamento di Luino.

Cinque, secondo le prime informazioni, le persone coinvolte, tra le quali due ragazze di 17 e 28 anni, due di 30 anni, e un ragazzo di 26 anni. Non si conoscono i dettagli sulle condizioni dei feriti, ma i soccorritori sono intervenuti in codice rosso per una persona ferita più gravemente, in giallo per altre tre e in codice verde per la quinta persona