Europei di Glasgow, Bertolasi in finale

(Foto Mimmo Perna – Canottaggio.org)

Nella giornata di apertura dell’Europeo multisport di Glasgow, l’Italia piazza in finale da subito cinque barche (quattro di coppia Pesi Leggeri già in finale diretta, due senza e singolo Senior femminile, quattro di coppia Senior maschile, singolo pielle femminile).

Superano il turno e accedono alle semifinali invece altre quattro barche (due senza e doppio Senior maschili, singolo e doppio Pesi Leggeri maschili).

Ai recuperi invece altre sette barche (singolo, quattro senza e otto Senior maschili, doppio, quattro senza e quattro di coppia Senior femminile, doppio Pesi Leggeri femminile).

Venendo al dettaglio delle gare odierne, vanno in finale tra i Senior grazie alla vittoria in batteria il due senza femminile di Alessandra Patelli e Sara Bertolasi e il quattro di coppia maschile di Giacomo Gentili, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Filippo Mondelli.

In finale con la seconda piazza invece i due singoli femminili, Kiri Tontodonati tra i Senior e Clara Guerra tra i Pesi Leggeri.

Approdano alle semifinali vincendo le rispettive qualifiche tra i Pesi Leggeri maschili il doppio di Pietro Willy Ruta e Stefano Oppo e il singolo di Martino Goretti, mentre tra i Senior maschili il secondo posto in batteria vale la semifinale per il doppio di Romano Battisti e Simone Martini e per il due senza di Domenico Montrone e Matteo Lodo.

Caccia ai pass per i turni successivi domani nei recuperi tra i Senior per il singolo di Emanuele Fiume, il quattro senza (Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale e Vincenzo Abbagnale) e l’otto nei maschi (Mario Paonessa, Davide Mumolo, Fabio Infimo, Emanuele Liuzzi, Cesare Gabbia, Bruno Rosetti, Leonardo Pietra Caprina, Paolo Perino e timoniere Enrico D’Aniello), per il doppio (Alessandra Montesano e Valentina Iseppi), il quattro senza (Giorgia Pelacchi, Aisha Rocek, Ilaria Broggini e Valentina Calabrese) e il quattro di coppia (Chiara Ondoli, Stefania Gobbi, Carmela Pappalardo e Ludovica Serafini) nelle femmine, e tra i Pesi Leggeri per il doppio femminile di (Federica Cesarini e Valentina Rodini).

Domani seconda giornata di gare a Glasgow, con in programma agli Europei Assoluti, dalle 9.30 (le 10.30 in Italia), lo svolgimento di recuperi, test race per gli equipaggi in finale diretta, prime finaline e, in chiusura, le semifinali del due senza Senior maschile. Diretta televisiva su Rai Sport e su Eurosport 2 dalle 10.30 alle 13.00.