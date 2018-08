Fiamme nella notte, distrutto un box

I vigili del fuoco sono intervenuti a Cavaria con Premezzo per un incendio nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 agosto 2018.

(foto d’archivio)

L’allarme è scattato intorno alle 3 di notte, le fiamme interessavano un box in via 4 novembre, in una casa di cortile, quasi in centro paese.

I pompieri, intervenuti sul posto, hanno rapidamente circoscritto e spento le fiamme, che hanno comunque provocato danni intaccando il materiale presente nel box.