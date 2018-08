Furti a Induno, due denunce

Carabinieri in azione in questi giorni di festa anche nei centri dell’hinterland del capoluogo.

Due glie eventi degni di nota, a Induno Olona.

Un giovane, classe 1989, pregiudicato, disoccupato di Arcisate è stato denunciato in stato di libertà perché, dopo veloce indagine, è stato riconosciuto quale autore del furto di un portafogli, perpetrato qualche giorno prima ai danni di una donna, nei pressi di un supermercato di Induno Olona.

Una donna di 42 anni, disoccupata con precedenti di polizia proveniente da Milano, denunciata in stato di libertà per tentato furto: è stata bloccata dai Carabinieri, allertati dal servizio di vigilanza, mentre tentava di rubare dall’Esselunga di Induno Olona alcune bottiglie di alcolici e salumi per un valore di oltre 100 euro. Merce recuperata e restituita all’avente diritto