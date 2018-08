La 16° uscita con Teresio: si parte dal laghetto

Giovedì 2 agosto, con partenza alle ore 9 dallo sterrato a fianco del torrente Intrino ci recheremo al bordo del piccolo lago di Brinzio dove potremo osservare le fioriture: della Ninfea comune (Nynphea alba), della Salcerella comune (Lytrum salicaria), della Olmaria comune (Filipendula ulmaria), della Scutellaria palustre (Scutellaria galericulata).

Queste piante ci attraggono sia per la bella fioritura sia per l’utilizzo che hanno avuto come medicamenti nel passato o per la rarità degli esemplari. Anche gli animali del lago ci attrarranno sia i palmipedi, sia i pesci, sia le libellule.

Faremo 4 passi fino a raggiungere l’acquedotto per renderci conto della bellezza del luogo soffermandoci sulla vegetazione minore come i muschi e i funghi. E’ inutile sottolineare che l’uscita non presenta alcuna difficoltà, con un percorso senza dislivelli, in ombra quindi adatta per persone di ogni età.

Per raggiungere il posto seguire la strada che da Varese conduce a Brinzio, al semaforo d Brinzio imboccare la strada a sinistra e, percorsi una ventina di metri girare a sinistra e dopo circa 200 metri si trova lo spazio sulla destra. Arrivederci a giovedì, Teresio.

