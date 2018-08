È morto Claudio Lolli

E’ morto a 68 anni, dopo una lunga malattia, il cantautore bolognese Claudio Lolli. Considerato tra i cantautori più impegnati, Lolli, nella sua trentennale carriera, non ha però toccato solo temi politici, come, ad esempio, nella celeberrima “Borghesia”. Nei circa 20 album incisi ha affrontato anche l’amicizia (Michel), la desolazione e la crisi (Un uomo in crisi. Canzoni di morte. Canzoni di vita), temi sociali e culturali (Ho visto anche degli zingari felici). Poeta e scrittore oltre che musicista, nel 2017, dopo anni di silenzio, ha vinto la Targa Tenco nella categoria “Miglior disco dell’anno in assoluto” con l’album “Il grande freddo”. Se n’è andato Claudio Lolli”, scrive su facebook l’assessore comunale alla cultura di Bologna Matteo Lepore, sottolineando che la città “perde un suo cantautore e un poeta forse troppo dimenticato”