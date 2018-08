Scontro tra auto e moto a Luvinate

Incidente nella mattina di venerdì 3 agosto nel pieno centro di Luvinate: scontro tra un auto e una moto poco prima delle 8 in via Vittorio Veneto, nella zona dei semafori, proprio vicino alla chiesa.

Coinvolto, ferito in codice giallo, un uomo di 57 anni: per soccorrerlo sono intervenute un’automedica e un’ambulanza, mentre la polizia locale e carabinieri sono accorsi a dirigere il traffico, che si è subito intensificato fortemente, e a fare i primi rilievi per le indagini sull’accaduto.