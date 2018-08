Sei medaglie per Morlacchi, oro e record per Barlaam

Ancora due medaglie, la quinta e la sesta, per il Re Mida del nuoto paralimpico Federico Morlacchi agli europei di Dublino. L’atleta luinese, tesserato con la Polha Varese, ha aggiunto anche il bronzo nei 100 rana categoria SB8 e permette all’Italia di portare a casa un bottino da record di medaglie in questa edizione (secondi con 28 ori, 24 argenti, 22 bronzi e la seconda posizione nel medagliere dopo l’Ucraina).

Federico Morlacchi si conferma uno degli atleti più forti del globo. Dopo aver vinto l’oro nei 400 stile libero SM9, l’oro nei 200 misti SM9, l’oro nei 100 delfino SM9 (argento per l’altro varesino Simone Barlaam), il bronzo nei 100 stile libero SM9 (oro per Simone Barlaam), l’argento nella staffetta 4X100 misti. Tre ori, un argento e due bronzi in questa manifestazione e nome sempre più nella leggenda dello sport italiano.

L’altro varesino Simone Barlaam ha raccolto anche un oro e il record del mondo nei 50 stile libero, oltre all’argento nella staffetta 100 misti.

Soddisfazioni anche dalle donne varesine con Alessia Berra oro nei 100 farfalla S12.

