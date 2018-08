Trabucco Bros Quintet, appuntamento in jazz a Villa Durini

Domani, venerdì 3 agosto, alle ore 21.15, a Parco di Villa Durini a Gorla Minore (Via Roma – Ingresso 8 euro, studenti e soci ARCI 5 euro) e in caso di maltempo all’Auditorium Peppo Ferri (Via Roma 83), JAZZaltro, con la collaborazione dell’Amministrazione di Gorla Minore, ospita un grande evento di jazz internazionale con Trabucco Bros Quintet.

Il quintetto dei fratelli Trabucco (Rita Bincoletto – voce; Marco Trabucco – contrabbasso; Max Trabucco – batteria; Giulio Scaramella – piano; Zoran Majstorovic – oud) unisce vari elementi stilistici e culturali: l’improvvisazione jazzistica, la matrice folklorica, il lirismo della tradizione melodica non solo italiana. Il gruppo proporrà un repertorio che attinge dal lavoro discografico “Racconti di una notte”, da classici popolari e da alcuni standard jazz rivisitati.

Ecco i prossimi appuntamenti della rassegna: Sugarpie and the Candymen (Olgiate Olona – 1 settembre), Xyquartet Orbite (Somma Lombardo – 7 settembre) e Giudo Manusardi trio ospiti Claudio Chiara e Luca Conti (Olgiate Olona – 28 settembre).

www.abeatrecords.com; www.area101.eu; www.facebook.com