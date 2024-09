Letture della buonanotte in piazza a Gorla Maggiore per i bambini

L’ultimo appuntamento dell’estate con le Letture della buonanotte in piazza è per mercoledì 4 settembre alle ore 21 in piazza Martiri della Libertà a Gorla Maggiore.

A raccontare e animarie le storie per i bambini gli attori del CRT Teatro-Educazione di Fagnano Olona.

L’evento è promosso da Assessorato alla cultura e Biblioteca di Gorla Maggiore.

In caso di maltempo, l’evento si terrà al NUMM, sempre in piazza Martiri della Libertà a Gorla Maggiore.