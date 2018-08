Il Verbano in secca, scende sotto lo zero idrometrico

Continua con ritmo di 3 cm al giorno il calo del livello del Verbano che ormai si trova sotto lo zero idrometrico (il livello del Lago Maggiore sul sito del Centro Geofisico Prealpino).

Le scarse precipitazioni temporalesche e il prelievo idrico estivo non favoriscono la situazione che da luglio vede i livelli del Verbano scendere. Una situazione non ordinaria ma nemmeno da record come invece quella che si era invece verificata nel 2016 quando si erano registrati fino a 24 cm sotto lo zero idrometrico o nel dicembre del 2017 quando si è arrivati a meno 40 cm.

Il livello medio di questo periodo dell’anno infatti è di è di 56,1 mentre il livello più basso registrato è di -51 cm del 1942 a oggi, da quando cioè viene conservata questa statistica. Il trend dei prossimi giorni non dovrebbero cambiare, da luglio il Lago Maggiore ha iniziato una discesa costante e senza sosta.

Questa estate, il primo livello di magra è stato registrato il 18 agosto, alle ore 12, come registrato anche dalla Centrale di monitoraggio della Protezione civile di Laveno Mombello. Una situazione che aveva portato alla sospensione dei collegamenti nautici via aliscafo della Navigazione Lago Maggiore all’Isola Madre.