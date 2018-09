Alla biblioteca civica la Dea dei serpenti

Il libro di Giulia Molinari “La Dea dei serpenti“, pubblicato da Europa Edizioni, verrà presentato giovedì 27 settembre alle ore 18 presso la biblioteca civica di Varese.

Protagonista di questo romanzo è una ragazza di nome Dea che deve compiere una missione: trovare e uccidere il misterioso Re dell’Ovest. Questa missione le è stata assegnata dal padre che in punto di morte le ha chiesto questo come ultima volontà e lei è decisa a rispettarla.

È proprio a causa del desiderio del padre che Dea si caccia in una serie di guai, tra i quali accetta di entrare a far parte delle spietate SG, un organizzazione che controlla il suo mondo servendosi di omicidi e ad accettare un passaggio su una nave pirata, nave che non lascerà più per il resto della storia ed è proprio qui che si svolgono la maggior parte delle scene descritte. Dea cresciuta in solitudine è convinta che solamente da sola possa raggiungere i suoi obiettivi, idea che dovrà cambiare quando si ritroverà a vivere con i pirati.