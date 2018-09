Alla Sagra dell’Uva del circolo una lezione di vendemmia

Sarà una affascinante “lezione” di vendemmia quella che domenica 16 settembre si svolgerà al Circolo di Sant’Alessandro, frazione di Castronno.

I ragazzi delle scuole elementari e medie del paese potranno infatti assistere alle fasi della lavorazione dell’uva come avvenivano un tempo proprio in tanti circoli famigliari del Varesotto, con la pigiatura dei grappoli, la loro torchiatura, fino alla preparazione del mosto, anima dei popolari vini dai tipici nomi dialettali che venivano serviti ai tanti avventori.

La “Sagra dell’uva”, seconda edizione, che comprende una degustazione del prezioso succo appena ottenuto e anche un prelibato aperipranzo (alle 12,30), è stata promossa dallo stesso Circolo di Sant’Alessandro in collaborazione con l’associazione Sant’Alessandro in piazza onlus e con il Centro di assistenza San Rocco onlus, che si occupa tra l’altro dell’assistenza domiciliare degli anziani e organizza anche un doposcuola per un gruppo di giovani studenti. Dunque tutti dalle ore 10 di domenica – ragazzi ma anche familiari e cittadini – a vivere da vicino una giornata che avrà il sapore antico di tanto tempo fa.

Le uve saranno fornite da un appassionato produttore locale, l’attività di vinificazione sarà illustrata, con tanto di strumenti originali, dagli esperti di una nota azienda vinicola del territorio. Nel pomeriggio alle 15 giochi per bambini e merenda finale, epilogo di una grande festa di paese.