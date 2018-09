Nuovo appuntamento con l’arte per il capolavoro di Guercino e Sirani

Torna la grande Arte ad Albizzate e dopo Guido Reni, Palma il Giovane e la bottega fiamminga di Campin arriva il Mosè del Guercino ed Elisabetta Sirani con un San Giovanni.

La mostra in sala Reni, all’interno della sede comunale, terrà dal 21 al 30 Settembre con orario 15 – 19, con aperture straordinarie anche al mattino per la visita delle scolaresche.

L’ingresso alla mostra è libero.

L’INAUGURAZIONE

Verrà inaugurata il 21 Settembre alle ore 21 alla presenza del professor Daniele De Sarno Prignano che spiegherà l’opera del Guercino inquadrando il dipinto all’interno della pittura bolognese del ‘600 mentre la professoressa Laura Muti quella della Sirani con Intervalli musicali a cura del professor Silvano Scaltritti.

Anche questo appuntamento è dovuto all’organizzazione di Volarte Italia, associazione di promozione della cultura e della legalità diretta da Adelio Airaghi, in collaborazione con la Pro Loco, e l’assessorato alla Cultura.

Per la Sirani è un gradito ritorno, una sua opera “Il ritratto di Beatrice Cenci” è stata esposta in occasione dell’inaugurazione della mostra fiamminga. La storia di una pittrice donna, attività inusuale per quel secolo, ed una storia di abusi terminata nel supplizio per Beatrice, soggetto dell’opera, oltre ad un grande momento di cultura sono serviti anche per dare inizio ai lavori dell’Assessorato Pari Opportunità.