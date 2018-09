Barcellona tappa decisiva, Alessio Rovera è pronto

Penultima tappa stagionale per la Porsche Carrera Cup France che nel fine settimana si è data appuntamento a Barcellona per due gare decisive ai fini della classifica finale.

Sul circuito della città catalana ci sarà, ovviamente, anche il varesino Alessio Rovera con l’assistenza dello Tsunami RT: il giovane bosino è attualmente secondo in graduatoria alle spalle del francese Andlauer e ha ancora buone possibilità di vincere il titolo, al pari del turco Güven, terzo.

A quattro gare dalla conclusione – le due del Montmelò e le due di Le Castellet a metà ottobre – sono 19 i punti che separano Rovera da Andlauer, non pochi ma neppure molti per un pilota come Alessio, capace già di vincere due volte (una a Spa e una a Digione) e di centrare quattro podi nel monomarca francese, spesso su tracciati poco conosciuti.

Il programma prevede le prove libere e le qualifiche al venerdì, poi sabato 29 Gara 1 (14,35) e domenica 30 Gara 2 (11,15): entrambe le prove si disputeranno sulla distanza dei 30′. Rovera avrà tra le mani il volante della Porsche 911 GT3 Cup “coccolata” dal box del team ucraino Tsunami RT con cui il 23enne varesino ha conquistato nel 2017 l’omologo campionato in Italia.

«Barcellona è un round fondamentale e ci giocheremo molte delle chance per il titolo in questo fine settimana – spiega Rovera alla vigilia della partenza – Non ho mai corso su questa pista su Porsche, ma la conosco bene e mi sono allenato sia dal punto di vista fisico, sia al simulatore, sia davanti al video. Abbiamo un’ottima base per quanto concerne la messa a punto dell’auto e da tutto ciò dovremo tirare fuori il meglio fin dalle prove libere. Sappiamo che ci aspettano dei rivali e delle battaglie molto competitive, ma siamo pronti a combattere».