Benvenuti nel futuro della comunicazione

GDA MEDIA è una agenzia specializzata nel marketing. Il nostro modo di operare è quello di analizzare i risultati assieme ai nostri clienti, in modo tale da ottimizzare e migliorare le performance delle attività e delle metodologie.

La fantasia e l’estro, abbinati ad un controllo sistematico e scientifico di tutte le risposte del mercato fanno di noi un’agenzia all’avanguardia nello sviluppare i mercati e l’immagine di ogni tipo di azienda.

L’elasticità con cui affrontiamo ogni “sfida” ci permette di relazionarci con tutte le realtà, dalle più piccole alla più grandi, e tutte con la stessa attenzione.

Possiamo prendere per mano ed accompagnare verso il “nuovo mondo tecnologico” piccole aziende, come possiamo intervenire su situazioni complesse in grandi strutture.

Ogni buon risultato parte dalla conoscenza completa del brand: quali sono le sue peculiarità ed i difetti da correggere nell’immediato. Capire cos’è che non rende appetibile la vostra azienda, cosa offrono i vostri concorrenti e a che prezzo, quali gli obiettivi che si vogliono raggiungere e in quanto tempo.

L’età, il sesso, le abitudini, gli usi e i costumi dei vostri clienti sono informazioni preziose da noi utilizzate per permettere alla vostra azienda di crescere esponenzialmente.

Possiamo decidere a chi offrire il vostro brand a seconda del trend di mercato, differenziando il prodotto in base al valore, al prezzo o all’immagine che vogliamo trasmettere.

La crescita organica delle aziende attraverso il SEO, lo studio analitico delle parole chiave nei motori di ricerca e la loro indicizzazione delle campagne, sono un punto di forza di GDA Media. E questo grazie al nostro staff altamente specializzato e il collegamento con i migliori professionisti in ogni campo relativo al marketing online.

Attraverso la strategia delle “4P“, dove prendiamo in analisi il Prodotto, la Promozione, Il Prezzo e ilPosizionamento, passiamo alla creazione e alla comunicazione del messaggio. Questi fattori vengono costantemente monitorati in quanto solo attraverso una pronta interazione tra loro possiamo trasmettere un messaggio chiaro ed efficace, ottimizzando così i tempi e tagliando al massimo gli sprechi.

Una intera sezione dedicata al Social proietterà la vostra azienda nel mondo.

Ico Marketing, Startup Marketing, Branding, e-commerce, Gestione della Reputazione Online, creazione di Contenuti, SMS Marketing, creazione di Blog, Web Design e integrazione dei siti, sono molte le cose che facciamo con passione.

Ma quanto costa fare una campagna di Marketing Online?

Le parole, le promesse, hanno un senso fino al momento che bisogna tramutarle in realtà, ed è per questo che la nostra azienda si sforza di rendere il più economica e il più accessibile possibile la vostra Campagna di Marketing. Il punto da cui iniziare è un buon business plan, dobbiamo calcolare il costo del prodotto, dei servizi correlati, e quindi decidere quanto si può spendere per una efficace strategia di marketing. In poche parole per rendere credibile e fattibile una Campagna di Marketing dobbiamo partire da una analisi attenta di quello che si offre e di dove si vuole arrivare.Per le aziende che già hanno uno storico si parte dai risultati precedenti, per le nuove aziende si usa una strategia detta “dei piccoli passi”: settimanalmente si analizza il feedback ottenuto dal nostro lavoro e si sceglie gradualmente la migliore strada da intraprendere. Evitando così sperperi su campagne con budget faraonici, magari molto belle, ma che magari hanno sbagliato target.

GDAMedia nasce ad Herzilya, polo tecnologico israeliano secondo solo alla Silicon Valley per numero di aziende tecnologiche.E’ in questo humus culturale che nasce questa azienda giovane e professionale, dove la conoscenza approfondita delle nuove tecnologie, la confidenza con i motori di ricerca, garantiscono risultati tangibili. Tutti i nostri professionisti hanno oltre dieci anni di esperienza nel mondo tecnologico e del web.