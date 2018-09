Birra, band emergenti e “grandi classici”: via all’OktoberStì

Prima di tutto la birra, come è ovvio che sia per un evento che richiama apertamente la celebre Oktoberfest di Monaco di Baviera. Poi, appaiati, il buon cibo e la musica, settore quest’ultimo su cui l’edizione 2018 dell’OktoberStì ha fatto una sorta di “investimento”.

La kermesse birraiola organizzata dalla Pro Loco di Cittiglio, giunta quest’anno alla 14a edizione, sarà infatti articolata su sei serate e due settimane: da giovedì 27 a sabato 29 settembre e da giovedì 4 a sabato 6 ottobre. Le novità riguardano proprio i due giovedì, giorni in cui sul palco della festa saliranno una serie di band emergenti che si sfideranno in una sorta di concorso che – come premio immediato – permetterà di aprire le serate del venerdì.

Venerdì e sabato in cui si terranno i concerti più attesi, quelli di The McChicken Show, la band lombarda che da sempre allieta la festa cittigliese con un mix di brani legati alla grande festa di Monaco di Baviera alternati a qualche successo italiano ed altri della tradizione lombarda. Se al venerdì le serate saranno aperte dalle migliori band emergenti, nei due sabati saranno ospiti (prima dei McChicken) gli American College (29 settembre) e i Free Unplugged (6 ottobre).

La festa – sempre molto attesa e partecipata nella zona – prevede poi il consueto programma fatto di birre in arrivo direttamente dalla Baviera, di un banco gastronomico ben fornito con piatti della tradizione tedesca quali bretzel, stinchi, gnocchetti e tanto altro ancora.