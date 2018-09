Botte in piazza XX settembre, denunciato un 43enne

Botte in piazza XX Settembre. Un uomo di 43 anni, italiano di origini cubane, ha picchiato con un bastone da passeggio un altro uomo di 37 anni, italiano.

La Polizia è intervenuta con gli equipaggi in servizio della squadra volante nella serata di sabato 15 settembre, intorno alle 22.30.

L’aggressore ha colpito la sua vittima al volto e sulla schiena. Un terzo uomo, nel tentativo di dividere i due contendenti, è rimasto ferito in modo lieve. Tutte e tre le persone sono state medicate in ospedale. Il 43enne è stato denunciato per lesioni aggravate dall’utilizzo di un’arma.