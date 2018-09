Caccia al tarlo asiatico

Una squadra di addetti Ersaf ha iniziato a passare al setaccio in quartiere Matteotti e del Santuario per verificare la presenza del tarlo asiatico, insetto innocuo per l’uomo ma decisamente dannoso per le piante. Anoplophora chinensis, meglio noto come tarlo asiatico, è un coleottero originario dell’Asia che si è insediato nelle nostre zone.

Le sue larve, che si nutrono del legno, scavano un groviglio di gallerie nelle radici degli alberi, causando l’indebolimento strutturale delle piante attaccate e il rischio di schianto.

Nelle ultime ore Regione Lombardia ha iniziato una serie di controlli, sopralluoghi e accertamenti a Saronno. In passato ne erano stati trovati alcuni esemplari in piante di giardini privati al Matteotti e in via Varese al confine con Gerenzano. Gli alberi erano stati abbattuti ma il monitoraggio è continuato. Oggi sono entrati in azione degli addetti dell’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste che hanno iniziato i controlli. In prima linea anche l’assessorato all’Ambiente che ha informato la cittadinanza, anche con il supporto della polizia locale, dei controlli in corso. . Nel caso di dubbi e per maggiori notizie sul rilievo, è possibile contattare lo 0267404860 oppure scrivere a tarloasiatico@regione.lombardia.it – anoplophora@ersaf.lombardia.it