Cade un albero, auto schiacciate

Sirene e lampeggianti questa mattina in via Ottorino Rossi a Varese per via di una pianta rovinata sulle auto parcheggiate.

L’allarme è scattato oggi, 24 settembre, attorno alle 11.15 quando, complice forse il forte vento, un grosso albero è caduto, travolgendo almeno quattro auto.

Come testimoniano le foto inviate da alcuni lettori, uno dei veicoli è rimasto pesantemente danneggiato dai rami ma soprattutto dal pesante fusto.

Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco di Varese con un mezzo. Il personale ha messo in sicurezza l’area ad ha operato per rimuovere il legname dai veicoli.

Non si segnalano feriti.