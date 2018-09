Carcere di Busto, Mariachiara Gadda scrive Ministro della Giustizia

Mariachiara Gadda, deputata del PD scrive un interrogazione al Ministro della Giustizia, in seguito della violenta rivolta che si è tenuta nel carcere di Busto Arsizio chiedendo, «quali iniziative intenda assumere con la massima urgenza al fine di risolvere il problema del sovraffollamento carcerario, di rafforzare il personale in servizio presso la casa Circondariale di Busto Arsizio, considerate le difficili condizioni in cui gli agenti si trovano quotidianamente a lavorare; Si chiede inoltre se intenda promuovere misure e sostenere con adeguate risorse progetti di sostegno, recupero e reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti».

La deputata Maria Chiara Gadda spiega che in diverse occasioni ha sottolineato la grave situazione di sovraffollamento della Casa Circondariale, avendo i detenuti ormai raggiunto il numero di 450, ben al di sopra dei 238 posti regolamentari e dei circa 300 tollerabili secondo normativa; la professionalità del personale di polizia penitenziaria ha consentito di evitare un epilogo ben più drammatico della situazione.

«Si è trattato di un episodio grave e purtroppo non isolato, essendo stata la Casa circondariale teatro di situazioni analoghe negli ultimi mesi. Il garante dei detenuti per il Comune di Busto Arsizio, così come le organizzazioni sindacali in rappresentanza del personale di polizia penitenziaria, nel commentare l’accaduto hanno posto l’accento sul grave sovraffollamento di detenuti e sulle carenze di personale, con particolare riferimento all’area trattamentale, ma anche alla polizia penitenzia, agli educatori e al personale sanitario, e sulla necessità di interventi immediati da parte della Amministrazione penitenziaria per scongiurare il ripetersi di simili episodi».