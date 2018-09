Colbrelli domina lo sprint della 100a Coppa Bernocchi

Si è fino a qui tinto di azzurro il Trittico Lombardo di ciclismo. In attesa della Tre Valli Varesine del 9 ottobre, la Coppa Agostoni (sabato) e la Coppa Bernocchi (domenica) sono state appannaggio di due nomi in vista del ciclismo italiano.

Se a Lissone era sbucato il talento di Gianni Moscon, a Legnano è stata la gamba di Sonny Colbrelli a firmare la 100a edizione della classica locale, disputata con ampi passaggi in provincia di Varese sul circuito della Valle Olona. (foto Bettini-BahreinMerida)

Per Colbrelli si tratta di un bis: il bresciano della Bahrein-Merida si era imposto anche lo scorso anno nella “Bernocchi”. Netto il suo successo 2018, con Manuel Belletti (Androni) e Paolo Simion (Bardiani-Csf) piazzati sul podio. Terzo trionfo stagionale per il veloce corridore 28enne che ha ringraziato i compagni: «Hanno svolto un lavoro eccezionale, io ho dovuto solo alzare le braccia. Agnoli ha reso la gara dura in salita, Wang ci ha permesso di chiudere sulla fuga mentre Visconti e Bole mi hanno lanciato alla perfezione».