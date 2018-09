Colle vince il Tor des Geants. Bene i varesini

Franco Colle è il nuovo re del Tor. Dopo un 2017 sfortunato in cui si era dovuto ritirare a due passi dalla vittoria, la settima edizione dell’ultra trail lo vede vincitore. Al secondo posto Galen Reynolds e al terzo posto Peter Kienzl.

Galleria fotografica Tor des geants 2018 4 di 11

Silvia Ainhoa Trigueros Garrote ha vinto tra le donne e al secondo posto la varesina Scilla Tonetti davanti alla britannica Jamie Aarons. Bene anche la gara di Giulia Saggin che ha chiuso al 54° posto assoluto. Un ritiro dopo una buona corsa per la bustocca Marta Poretti.

Anche Luca Spada della Eolo team, dopo aver percorso oltre 300 km a causa di una serie di problemi ai piedi ha dovuto gettare la spugna. Il suo compagno di stradaRoberto Gianini è arrivato in 110esima posizione dopo oltre 117 ore di corsa.

Sono ancora in corsa Davide Gottardello e Barbara Frangi (associati a 100% Anima Trail a.s.d), mentre Paolo Perucco si è ritirato.

Per Eolo team, anche se non di Varese sono arrivati alla meta Max Valsesia (44°), Silvio Rossi (167°), Roberto Vezzani è ancora in corsa.

Per chi volesse seguirli l’organizzazione del Tor ha predispostoun live sul sito www.tordesgeants.it.