Per costruire un futuro migliore serve un’utopia

«Per costruire un futuro migliore ci serve un’utopia. Un’utopia sostenibile». Questa è la via maestra da seguire, secondo Enrico Giovannini autore del libro “L’utopia sostenibile” (editori Laterza) per il raggiungimento entro il 2030 degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’ONU. «Fame, salute, acqua, povertà, energia, infrastrutture, occupazione, disuguaglianze, clima, pace, istruzione sono questioni che si affrontano solo con un pensiero integrato e il concorso di forze politiche, economiche e sociali. Continuare a pensare e ad agire come nel passato vuol dire far precipitare il nostro mondo in una profonda crisi ambientale, economica, sociale. È richiesto l’impegno di tutti e un profondo cambiamento del modo in cui leggiamo e affrontiamo i problemi che ci circondano».

Il libro sarà presentato mercoledì 12 settembre alle ore 19 allo spazio Roda, in via Tinella 2 a Gavirate prenotazioni francesca.campolongo@ec.europa.eu. Intervengono il sindaco Davide Galimberti, Rossella Locatelli, ordinario di Economia degli intermediari finanziari presso l’Università dell’Insubria, Vincenzo Salvatore ordinario di diritto internazionale privato all’università dell’Insubria. Conduce Vittorio Malagutti, inviato speciale dell’Espresso.

Enrico Giovannini ha fondato nel febbraio 2016 l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, di cui è portavoce. Insegna Statistica economica all’Università di Roma Tor Vergata e Public management alla LUISS. È stato direttore delle Statistiche dell’OCSE, presidente dell’Istat e Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali nel governo Letta. È membro della Commissione sul futuro del lavoro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Tra le sue pubblicazioni, Le statistiche economiche (Il Mulino 2006) e Scegliere il futuro. Conoscenza e politica al tempo dei Big Data (Il Mulino 2014).