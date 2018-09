Duchini, Polloni e le sorelle Rapezzi dominano la “Boia che Trail”

Foto A. Barbieri da Podisti.net

Un’altra edizione da record per “Boia che Trail”, la corsa podistica nella valle del Boia, che si è svolta sabato 1 settembre.

L’evento è andato sold out 30 giorni prima del fischio d’inizio con ben 325 coppie iscritte.

Ecco come gli organizzatori descrivono il risultato della competizione:

La gara ha riservato una sorpresa con la vittoria dei fortissimi Giuseppe Duchini e Fabio Polloni, dati sicuramente tra i favoriti per il podio, ma quotati meno dei campioni uscenti Antonio Vasi e Giuseppe Bollini, vincitori dell´edizione 2017 in 54´ (record del percorso) e giunti invece secondi al traguardo 2018.

Nessuna sorpresa in campo femminile, con la vittoria delle sorelle, campionesse Italiane, Sara e Fabiana Rapezzi, che vincono la categoria in 1h03″con ben 10´ di vantaggio sulle seconde Opayets/Colle (1h13″).

terze Quadri/Ponzani in 1h14´

Anche nelle coppie miste, i pronostici davano come favorita la coppia Coltro/Bianchi. Nessun problema per loro tagliare il traguardo in prima posizione, anche se hanno rischiato di non prendere il via alla gara per un imprevisto dell´ultimo minuto. 1h 03″ il loro tempo, 40 secondi prima della coppia Sommi/Donno e 60 secondi sulla terza coppia Di Gregorio/ De Paoli.

CLASSIFICA ASSOLUTA: 1° Cagnach (Giuseppe Duchini – Fabio Polloni) 56´02″, 2° Gli spianatori Team AttivaSalute (Giuseppe Bollini – Antonio Vasi) 56´28″, 3° I Cannibali (Carlo Ingrassia – Andrea Zucchiatti) 5639″

CLASSIFICA FEMMINILE: 1a Stambek gemy (Sara e Fabiana Rapezzi) 1h03´21″, 2° Le vigilesse vichinghe (S.Opayets – S.Colle) 1h13´54″, 3° Top Sister (V.Quadri – P.Monzani) 1h14´14″.