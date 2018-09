Eolo e Spada ancora protagonisti al Tor des Geants

“Ed è ancora TOR. Più che una gara un Viaggio fra magnifiche montagne e all’interno di noi stessi. Un viaggio che crea ricordi ed emozioni indelebili. La Coppia è tornata”.

A poco più di un’ora dalla partenza Luca Spada posta poche righe e una foto che lo ritrae insieme al collega Roberto Gianini. Lo scorso anno erano arrivati in fondo insieme e proveranno a ripetere l’impresa.

Domenica 9 Settembre al via la settima edizione del Tor des Geants una delle gare più affascinati e dure del mondo intorno alle vette della Valle d’Aosta. Bastano due cifre dell’endurance a dare l’idea di cosa sia: 24mila metri di dislivello sviluppati su 330 km. Altri numeri? Non servono, è un’esperienza che va oltre ogni dettaglio tecnico e prestazione cronometrica.

Sì, perché vincitori sono tutti i finisher che arrivano a Courmayeur entro il tempo limite e riconoscerli è facile, si contraddistinguono dallo sguardo perso dalla stanchezza e dai ricordi rimasti sulla cima di chissà quale colle. E cosa fa più male delle vesciche sotto i piedi? Il ritorno a casa, perché dopo un’esperienza così si viene colpiti da una malattia chiamata “Mal di Tor” e rientrare alla vita quotidiana è così difficile da sembrare un male, un male più dolce di qualsiasi medicina che lo possa guarire. Quanti atleti alla richiesta di un resoconto della gara rispondono solamente con un sorriso. Ogni parola risulta superflua perché le emozioni in gioco sono parecchie difficilmente interpretabili nell’immediato e lo sforzo richiesto è così importante da creare forti legami tra gli atleti in gara.



Manca ormai pochissimo alla partenza, tutti pronti quindi con lo zaino in spalla e la famosa borsa gialla, simbolo del bagaglio di ricordi che andranno a riempirla oppure più comodamente da casa per seguire il live sul sito www.tordesgeants.it e ricordate, se al ritorno i vostri amici o parenti vi risponderanno con un sorriso, siate comprensivi.