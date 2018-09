FlyDonna, un weekend di volo al femminile

Sarà un grande weekend all’Aero Club Adele Orsi. Sabato 15 e domenica 16 settembre andrà in scena FlyDonna, l’evento per le tante donne che hanno un ruolo nel mondo dell’aeronautica, per passione o per lavoro.

Partner dell’evento la Camera di Commercio di Varese con la Varese Sport Commission.

Ideato nel 2007 da Donatella Ricci, il meeting si svolgerà per la prima volta a Varese, grazie all’incontro tra l’ideatrice e la presidente dell’Aero Club, Margherita Acquaderni, che spiega: «FlyDonna è nato un po’ per caso, durante una chiacchierata con Donatella. Mi sembrava una congiuntura astrale perfetta e ci siamo buttati in questa avventura. Verranno piloti da tutta Europa, questo è per noi un grande onore e un grande orgoglio.

Sono previsti due air show, uno sabato, uno domenica. L’apertura sarà fatta da “We Fly Team”, la pattuglia formata per due terzi da ragazzi disabili. «Sono portavoce di un messaggio importante e sono presenti con noi ogni anno».

A oggi ci sono circa 200 iscritti, ma potrebbero arrivarne tanti altri; un po’ dipenderà dal bel tempo.

L’evento di punta di sabato, dopo l’air show, sarà la tavola rotonda con la presenza di pilote provenienti da diversi ambiti. La domenica continuerà la festa con l’Open Day: porte spalancate alla mattina con la possibilità di provare il volo a tutti i curiosi, oltre a visitare hangar e museo del volo.

L’ideatrice Donatella Ricci spiega: «Nel 2007, appena entrata nel mondo del mondo a motore mi è venuta l’idea di creare un evento in cui era importante ci fossero le donne ma anche i compagni di volo. L’incontro con Margherita mi ha trasmesso subito molta empatia e la risposta è stata positiva».

A sottolineare l’importanza dell’evento, ci sarà una presenza al femminile per ogni Forza Armata o di Polizia. Per l’Aeronautica Militare il capitano Carla Angelucci, per la Marina Militare il Tenente di Vascello Carmela Carbonara, per l’Aviazione dell’Esercito il capitano Hera Galli, per la Guardia di Finanza il tenente Eleonora Macaluso, per la Polizia Rossella Governa e Letizia Musella, per i Vigili del Fuoco Floriana Abballe e per l’antincendio Giulia Grigoletti.